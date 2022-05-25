اليوم السابع
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البيئة: عرض قصص النجاح المصرية فى التصدى لتغيرات المناخ خلال قمة COP27

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:00 ص
البيئة: عرض قصص النجاح المصرية فى التصدى لتغيرات المناخ خلال قمة COP27 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في إجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم.
 
وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، إلى الحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة.
 
ونوهت وزيرة البيئة إلى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، والتى يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في اتخاذ القرارات المعنية،  بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها.
 
وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يهتم على المستوى السياسي برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.

البيئة

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التغيرات المناخية الاستيراتيجية الوطنية للمناخ

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