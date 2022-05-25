البابا تواضروس يستقبل وفد كلية الدفاع البريطانية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الكلية الملكية لدراسات الدفاع البريطانية.

وقدم لهم قداسته نبذة عن مصر وعن تاريخ الكنيسة القبطية و عن أن أرض مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة.

وفي الختام أوصاهم قداسة البابا بالآية "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" (١كو ١٣ : ٨) لأن العالم اليوم في حاجة ماسة للمحبة، ومن خلال محبتنا لبعضنا البعض نستطيع القضاء على الإرهاب وأن يسود السلام في العالم.



لقاء قداسة البابا مع وفد كلية الدفاع البريطانية