الاستثمار الأوروبى وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم برامج التنمية الحضرية الخضراء

كتبت: هناء أبو العز

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وهيئة النقل العام في (جاكرتا) مذكرة تفاهم؛ بهدف تأمين الدعم المالي والاستشاري لتطوير شبكة النقل العام والتوسع في نظام السكك الحديدية الحضرية وتجديد طرق عبور السكك الحديدية وتوفير شبكة نقل أكثر أمانا وبأسعار معقولة وخضراء ومستدامة لأكثر من 10 ملايين شخص.

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، جاء التوقيع على المذكرة خلال أول زيارة يقوم بها وفد إندونيسي رفيع المستوى لمقر البنك في لوكسمبورج برئاسة حاكم جاكرتا أنيس رشيد باسويدان.

وأعرب كريس بيترز، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والمسؤول عن عمليات البنك في إندونيسيا، عن استعداد البنك للمساهمة باستثمارات لدعم المستقبل الأخضر والرقمي والمستدام ومشاريع تطوير البنية التحتية الأكثر استدامة في جمهورية إندونيسيا وتحقيق أهدافها الطموحة للعمل المناخي.

وقال: "نبدأ اليوم فصلا جديدا في العلاقة بين بنك الاستثمار الأوروبي وإندونيسيا نحو تنمية حضرية نظيفة وخالية من الكربون وصديقة للبيئة والمناخ في أندونيسيا".

من جهته، أشاد حاكم جاكرتا، أنيس رشيد باسويدان، بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي وتوفير استثمارات ضخمة وطويلة الأجل لبلاده، مضيفا أن "ما تقوم به أندونسيا ليس فقط لبناء جاكرتا خضراء ومستدامة، ولكن للانضمام إلى العالم في مكافحة أزمة المناخ وتوفير خدمات تنقل دولية حديثة ومعالجة التحديات البيئية".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستعمل على "تقليل أوقات التنقل وخفض تلوث الهواء والضوضاء وتحسين ظروف المعيشة والعمل في العاصمة جاكرتا".

من ناحيته، أشاد سفير جمهورية إندونيسيا لدى الاتحاد الأوروبي، أندري هادي، بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تساهم في تعزيز التعاون بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في تكثيف الجهود مشتركة من أجل توفير وسائل نقل مستدامة وشاملة وحديثة في جاكرتا.

كما أكد هادي أن بنك الاستثمار الأوروبي العالمي EIB Global سيوفر الدعم اللازم للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والنفايات والمياه والحد من المواد البلاستيكية والنفايات البحرية ودعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) للحكومة الإندونيسية.

ودعا هادي بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الأولويات الثلاث لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وهي: توفير البنية الصحة العالمية وتحول الطاقة والتحول الرقمي وجميعها مجالات ذات أولوية للبنك الأوروبي.

وأشار السفير الإندونيسي إلى أن الفريق الأوروبي Team Europe تعهد بتقديم الدعم لحكومة إندونيسيا في تحقيق خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 41% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية الحضرية منخفضة الكربون مثل أنظمة النقل السريع بالحافلات والسكك الحديدية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، حيث تنتج المدن في جميع أنحاء العالم حوالي 70% من جميع هذه الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.