الأمم المتحدة وألمانيا وأسبانيا تعزى ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة "تكساس"

وقال شولتز في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن "أفكارنا مع الجرحى وذوي ضحايا هذه المذبحة التي لا يمكن تصديقها".

كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة على موقع تويتر، عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء هذا الحادث، قائلا إن "هذا الرعب اليومي يجب أن يتوقف في الولايات المتحدة".



من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العالم للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا حادث المدرسة الابتدائية في تكساس وأعرب بصدمة وحزن عميقين، حيث أنه أمر مؤلم ومعظم الضحايا هم من الأطفال.



ولقي 21 شخصا على الأقل، حتفهم في حادث إطلاق نار جديد، في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.



وذكر بيان رسمي من حاكم الولاية جريج أبوت، أمس الثلاثاء، أن مسلحا يبلغ من العمر 18 عاما فقط، قتل 19 طالبا ومعلما واحدا في مدرسة روب الابتدائية، في مدينة أوفالدي ، قبل أن يلقي حتفه.. موضحا أن المشتبه به كان مسلحا بمسدس، وربما بندقية في الهجوم ،ويعتقد أن الضباط الذين هرعوا لمكان الحادث هم من قتلوه، وطُلب من المواطنين الابتعاد عن المدرسة، بينما تحقق الشرطة في مسرح الجريمة.



ويعد الحادث هو أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة.