وقال المكتب الأممى، فى آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الروسى-الأوكرانى نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء: إنه من القتلى كان هنالك 1497 رجلاً و985 امرأة و91 فتاة و99 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1233 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.



وأضاف أنه من بين المصابين 938 رجلاً و619 سيدة و108 فتيات و130 فتى و164 طفلاً و2695 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.



وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.



وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.