الأمم المتحدة: احتمال نشوب صراع نووى فى أوكرانيا أصبح ممكنا

كتب محمد جمال

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجهام، اليوم الأربعاء، إن احتمال نشوب صراع نووى فى أوكرانيا أصبح ممكنًا، وبحسب قوله، لا يزال العديد من المدنيين فى أوكرانيا معزولين عن الطعام والماء والكهرباء، بحسب "سكاى نيوز"، وقال راجاسينجهام: "احتمال نشوب صراع نووى، الذى لم يكن من الممكن تصوره فى يوم من الأيام، أصبح ممكنا الآن مرة أخرى".

وفى وقت سابق، دعا رئيس برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلى، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى إعادة فتح موانئ أوكرانيا لمنع تجويع الأطفال حول العالم.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دعا بيزلى فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، دعا بيزلى الرئيس الروسى إلى أن يكون له قلب، وكانت أزمة الغذاء المتنامية قضية رئيسية في المنتدى، وكان بيزلي أحد الأصوات الرئيسية الداعية إلى العمل على حل الأزمة.

وقبل الحرب، شكلت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 30 ٪ من التجارة العالمية، وأوكرانيا هى رابع أكبر مصدر للذرة فى العالم وخامس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

من ناحية أخرى، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي "زابوروجيه" و"خيرسون" في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة .

وأدرج بوتين بمرسومه الذي نشر نصه على بوابة الوثائق القانونية الرسمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعديلات في المرسوم الرئاسي من 24 أبريل العام 2019 بشأن تحديد فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا وفق إجراءات مبسطة في الأغراض الإنسانية.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن سكان "زابوروجيه" و"خيرسون" ستشملهم نفس الأحكام والإجراءات التي تنطبق وفق المرسوم على سكان "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقي أوكرانيا.