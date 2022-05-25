الأرصاد: العاصفة الترابية بدول الخليج غير مؤثرة على مصر

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إنه لا يوجد تخوف من انتقال العاصفة الترابية بالدول العربية إلى مصر، نظرا لأن الكتل الهوائية التي تتعرض لها مصر مختلفة عن الكتل الهوائية بالدول العربية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تأثير على مصر.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج من مصر، والمذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على الكويت ، والدول المجاورة لها قادمة من الشمال الغربي، بينما الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر قادمة من جنوب أوروبا، لافتة إلى أننا مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتابعت: "لا يوجد تأثير من الكتل الهوائية للدول العربية على مصر تماما، وسبب تلك العاصفة تقدم الكتل الهوائية الباردة على الكتل الهوائية الساخنة، بسبب تفكك التربة ونقص معدلات الأمطار، مضيفة أن طقس الأيام المقبلة سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا العام، بحوالي درجة مئوية، وارتفاع أخر مع نهاية الأسبوع.