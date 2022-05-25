اعتقال داعشى خطط لعمل إرهابى فى فرنسا

كتب محمد جمال

أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم، الأربعاء، شابا يشتبه فى أنه كان يخطط لارتكاب عمل إرهابى وشيك بالسلاح الأبيض باسم تنظيم ”داعش“، جنوب شرق فرنسا، ووجهت إليه التهمة فى باريس، وحسب “فرانس برس” قال مصدر قضائى إن ”التحقيقات الأولى التى أكدتها تصريحاته أثناء احتجازه، أظهرت أنه كان يخطط لعمل إرهابى باسم تنظيم داعش“.

وقال مصدر قريب من القضية أنه ”كان في حوزته فيديو يؤكد مبايعته للتنظيم الإرهابي“، وأوضح أن الشاب لفت الانتباه فى الآونة الأخيرة إلى حد اعتباره مصدر تهديد.

وأمام تخطيط المشتبه به للقيام بهجوم وشيك، فتح مكتب المدعى العام الوطنى لمكافحة الإرهاب تحقيقًا أوليًا فى 19 مايو الجارى بتهمة ”الانتماء إلى شبكة إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جريمة أو عدة جرائم تستهدف أشخاصا“.

وأفاد مصدر قضائى بأن المشتبه به أوقف الجمعة ووجهت إليه التهمة الثلاثاء وأودع الحبس الاحتياطي.