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ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:34 م
ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- الأربعاء 25 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

 

- الخميس 26 مايو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة.

- الجمعة 27 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة.

- السبت 28 مايو والأحد 29 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء على فترات متقطعة

 

- الإثنين 30 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة.


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