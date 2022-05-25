اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد العمال يشارك بمؤتمر العمل الدولى بجنيف.. وكلمة عمالية ترصد التحديات

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:56 ص
اتحاد العمال يشارك بمؤتمر العمل الدولى بجنيف.. وكلمة عمالية ترصد التحديات النائب الأول للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سعيد النقيب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس النائب الأول للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سعيد النقيب وفد عمال مصر المشارك في الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،والتي تبدأ فعالياتها الأسبوع المقبل، وتنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيه من كل عام بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثى الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".

وقال النقيب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن كلمة اتحاد عمال مصر سوف تتضمن التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع ،وتسببت في رفع نسبة البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم ،وللحماية الاجتماعية ،راصدا الدور الإيجابي للدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية ،في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك التشريعات التي يشارك فيها ممثلي العمال والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعى، وتوعية العمال بواجباتهم ،و بحقوقهم المشروعة ،واضافة إلى المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، ومؤكدا أيضا على مشاركة الملايين من العمال في الانتخابات العمالية الجارية الان ،والتي تشهدها البلاد من أجل تنظيم عمالي بإرادة العمال يعبر عن آمالهم وآلامهم.


اتحاد العمال

مؤتمر العمل الدولى

جنيف

سعيد النقيب


الموضوعات المتعلقة

جبالى المراغى: اتحاد العمال تلقى دعوة للمشاركة فى "الحوار الوطنى"

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:08 ص

كلام في السياسة يناقش أهمية الحوار الوطنى.. الغرف التجارية: احتياطى السلع الاستراتيجية حمى مصر أثناء الأزمة الاقتصادية.. نائب رئيس اتحاد العمال: أتمنى ألا يتوقف الحوار عند الموضوعات السياسية فقط

الجمعة، 20 مايو 2022 12:27 ص

نائب رئيس اتحاد العمال: أتمنى ألا يتوقف الحوار الوطنى عند الموضوعات السياسية فقط

الخميس، 19 مايو 2022 11:49 م

الرقابة المالية تقرر شطب وتصفية اتحاد العاملين بشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية

الأربعاء، 18 مايو 2022 05:29 م

نائب رئيس اتحاد العمال: توقعات بتغيير نحو 50% من التشكيلات النقابية

الجمعة، 13 مايو 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة