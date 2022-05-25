اتحاد العمال يشارك بمؤتمر العمل الدولى بجنيف.. وكلمة عمالية ترصد التحديات

كتبت آية دعبس

يرأس النائب الأول للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سعيد النقيب وفد عمال مصر المشارك في الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،والتي تبدأ فعالياتها الأسبوع المقبل، وتنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيه من كل عام بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوًا بمنظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثى الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال".

وقال النقيب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن كلمة اتحاد عمال مصر سوف تتضمن التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم جراء التحديات الراهنة التي تهدد العالم أجمع ،وتسببت في رفع نسبة البطالة العالمية وفقدان الملايين لوظائفهم ،وللحماية الاجتماعية ،راصدا الدور الإيجابي للدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية ،في مواجهة تلك التحديات وتوفيرها لبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك التشريعات التي يشارك فيها ممثلي العمال والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعى، وتوعية العمال بواجباتهم ،و بحقوقهم المشروعة ،واضافة إلى المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، ومؤكدا أيضا على مشاركة الملايين من العمال في الانتخابات العمالية الجارية الان ،والتي تشهدها البلاد من أجل تنظيم عمالي بإرادة العمال يعبر عن آمالهم وآلامهم.