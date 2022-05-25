إيطاليا تتوقع إطالة أمد الأزمة الأوكرانية بسبب عدم توفر ظروف السلام

كتب أحمد عرفة

توقع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، بسبب عدم توفر ظروف السلام بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الراهن، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنه إذا كان علي تصوير الموقف، حاليا لا توجد ظروف للسلام، ولكن تنتظرنا حرب طويلة ومرهقة، موضحا أن هناك تصعيد للقصف الروسي على دونباس أمام مقاومة شرسة من جانب الجيش الأوكراني الذي ندعمه.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي من أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، بسبب محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود.