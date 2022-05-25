إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر، وتم نقل المصاب إلي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية فى مدينة نصر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور أنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله إلي المستشفى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.