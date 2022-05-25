اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"أورسولا فون دير لاين" تتوقع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي قريبا

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 ص
"أورسولا فون دير لاين" تتوقع فرض حظر أوروبي على النفط الروسي قريبا رئيسة المفوضية الأوروبية
أ ش أ

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توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن يحدث الحظر الأوروبي على النفط الروسي قريبا.

وقالت فون دير لاين - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- "نعمل بجد على ذلك في الوقت الحالي، إنها مسألة أسابيع ولكن ينبغي حقا أن نجد حلا للاحتياجات من الاستثمار."

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاحتياجات لإعادة الإعمار والاحتياجات المالية ضخمة، وجميعنا يجب أن نساهم، وكذلك المؤسسات المالية الدولية."

وتابعت قائلة، "أعتقد أنه سيكون من العدل أن تدفع روسيا حصتها أيضا.. ولذا ننظر الآن في الإمكانيات القانونية من أجل إضافة الأصول المجمدة أيضا إلى جهود إعادة الإعمار هذه. الأمر ليس تافها، وليس سهلا من الناحية القانونية ولكننا نعمل عليه."

يشار إلى أن فرض حظر أوروبي على النفط الروسي سيكون الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.. وما زالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة المجر، تعارض مقترح المفوضية الأوروبية لوقف واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول أوائل عام 2023.


أورسولا فون دير لاين

حظر أوروبي على النفط الروسي

النفط الروسي

المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية


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