أصحاب القدرات الخاصة وتمكين المرأة فى المجتمع.. محاضرات بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أصحاب القدرات الخاصة"، وأوضح محمد علي مسئول، التعريف بأصحاب القدرات الخاصة ودور أصحاب القدرات الخاصة في المجتمع واهتمام الدولة خصوصا وزارة الثقافة بأصحاب القدرات الخاصة.



وبجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "رجال الشرطة" وتحدث العادلي حسان محمد مسؤول الفرع، عن رجال الشرطة درع الأمان وأهمية رجال الشرطة ودورهم، وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "تمكين المرأة في المجتمع" وأوضح محمد نصر أن المرأة نصف المجتمع من حيث التكوين وكل المجتمع من حيث التأثير في النشأة وفي الإعداد، فالمرأة هي الزوجة والأم والأخت والطبيبة والمربية لذلك أصبحت المرأة تتقلد جميع الوظائف القيادية والتنفيذية والقضائية، حيث كفل لها الدستور نسبة في التمثيل في المجالس النيابية، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدة بعنوان "دم الشهيد".



وأعد قصر ثقافة إسنا ورشة حكى عن العمل قصة "الدودة النشطة" ألقتها فاطمة محمد مهران، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "الغراب والبوم" سردتها رشا أبوالحسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس.



ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "عيد العمال" نفذتها زينب محمود مدني، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال عن "مظاهر الاحتفال بالعيد" تنفيذ سمر محمد، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة أعمال يدوية لعمل مفرش نفذتها سيدة محمد النوبى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم عن "مظاهر الاحتفال بالعيد" نفذها أحمد أمين، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "الطبيعة" نفذتها أميرة حمودة.





ثقافة الأقصر تدعم أصحاب القدرات الخاصة وتناقش تمكين المرأة (1)



ثقافة الأقصر تدعم أصحاب القدرات الخاصة وتناقش تمكين المرأة (2)



