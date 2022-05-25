أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد- الإسماعيلية

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أم خلف على طريق بورسعيد الاسماعيلية.

استقبل مستشفى الزهور كل من: محمود علي محمود محمد شطا، وميسره سمير كامل معوض 28 عامًا، وأحمد سليمان نصر الله 35 عامًا، ومحمد معوض عرفه معوض 26 عامًا، ومحمد عبد الله السيد محمد 46 عامًا، كما استقبل مستشفى المبرة كل من: مريم السيد محمد 22 عامًا.

وكذلك هاجر السيد سليمان 48 عامًا، ومحمد السيد محمد السيد 29 عامًا، وعبد الله أحمد محمد 24 عامًا، ومحمود محمد السيد 20 عامًا، مصابين باصابات مختلفة متفرقة بالجسم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أم خلف على طريق بورسعيد الاسماعيلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة، وتُقدم الأطقم الطبية الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.