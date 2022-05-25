أسعار طن حديد التسليح فى مصر اليوم الأربعاء.. 18070 جنيها

كتب إسلام سعيد

بعد أن سجلت أسعار الحديد والصلب في مصر انخفاض 1000 جنيه في الطن الواحد، ينشر اليوم السابع آخر تطورات سوق الحديد وكذلك أسعار الخامات وأسعار حديد التسليح في كافة الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل، وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيه للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيه، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيه مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أرجعت أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتؤكد الغرفة، أن هناك ارتباط بين المصانع المحلية ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، وأن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش لكافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة.