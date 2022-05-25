أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 سهما في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، البدر للبلاستيك، العربية للأسمنت، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة، جي بي أوتو، شركة النصر للأعمال المدنية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

البورصة تخسر 9.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.7 مليون ورقة مالية بقيمة 694.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.8%، والعرب على 6.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 708.6 ألف جنيه، 14.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 568.1 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 3705 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم شركتين مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 31.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.74%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار بسعر إغلاق 1.014 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.1%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.33%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.03%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.87%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.078 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.36%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11%.