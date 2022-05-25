أسرة محمد الننى فى رحلة صيد على متن مركب بالغردقة.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

حرص اللاعب الدولي محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى آرسنال الإنجليزى، على قضاء عطلته رفقة أسرته بمدينة الغردقة، حيث التقطت الكاميرات رحلة الصيد التى جمعت أسرة محمد الننى على متن أحد المراكب فى أعماق البحر الأحمر.

وتعد الغردقة من الأماكن السياحية والترفيهية المفضلة لمحمد الننى عند حضوره لمصر لقضاء الإجازة مع أسرته.

يذكر أن نادى آرسنال الإنجليزى، أعلن بشكل رسمى، تجديد عقد الدولى المصرى محمد الننى لمدة عام واحد، ليستمر مع الجانرز حتى يونيو 2023.

وكشف نادى آرسنال عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن تجديد عقد محمد الننى لمدة موسم مع خيار التمديد لعام إضافى.

قرر آرسنال مكافأة النجم المصرى محمد الننى بعقد جديد، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الفترة الأخيرة من الموسم المنتهى، وهو ما نال به ثقة المدير الفنى ميكيل أرتيتا.

كان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد اعتمد على النجم المصرى محمد الننى بشكل أساسى فى آخر 7 مباريات ببطولة الدورى الإنجليزى لموسم 2021-2022 المنقضى.

جدير بالذكر أن النجم المصرى محمد الننى شارك مع أرسنال فى 17 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنتهى، وقدم تمريرتين حاسمتين.



الننى يقضي اجازته مع والده واسرته بالغردقة



الننى يقضي اجازته مع والده واسرته بالغردقة بعد انتهاء الدوري الانجليزي