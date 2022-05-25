أزمة ألبان الأطفال فى أمريكا تتفاقم.. بريطانيا تقدم 100 شحنة للمساعدة

كتبت: نهال أبو السعود

ستكون إحدى الشركات المصنعة لحليب الأطفال في منطقة المملكة المتحدة من بين أوائل الشركات المصنعة الأوروبية التي ترسل إلى الولايات المتحدة السلعة الاستراتيجية للمساعدة في تخفيف النقص الذى ترك العديد من الآباء يكافحون لإطعام أطفالهم.

وفقا لصحيفة الجارديان، تقدمت "كينداميل" العلامة التجارية الوحيدة لألبان الأطفال المصنوعة في المملكة المتحدة في السوق للمساعدة بعد أن قامت شركة أبوت لابوراتوريز ، أكبر منتج في امريكا بحصة سوقية تبلغ 40% ، بسحب منتجاتها على الصعيد الوطني.

سترسل الشركة البريطانية 100 شاحنة من الحليب الاصطناعي - التي تستخدمها العائلة المالكة لأطفالها- إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة المقبلة ، بعد أن خففت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية متطلبات الاستيراد مؤقتًا للأطفال.

التغييرات جزء من عملية Fly Formula ، التي أطلقها جو بايدن هذا الشهر لمعالجة النقص الذي نشأ منذ أن أغلقت شركة أبوت مصنعًا في ميشيجان في فبراير وسحبت منتجات حليب الأطفال، جاء هذا القرار في أعقاب تحقيق فيدرالي في حالات أربعة أطفال تناولوا هذا الدواء أصيبوا بعدوى بكتيرية ، توفي اثنان منهم وقالت شركة أبوت إنه لا توجد صلة بين متجها والأمراض.

وقال ويل مكماهون، المدير التجاري لشركة " كينداميل "، إن الوباء عطلت سلسلة التوريد لحليب الأطفال ، في حين تسبب سحب أبوت في نقص بنسبة 40% في حليب الأطفال على الأرفف في الولايات المتحدة.

وأضاف: "مع ديناميكيات السوق مثل ذلك ، فإنك دائمًا ما تترك نفسك معرضًا لما حدث .. في المملكة المتحدة ، يتمتع المستهلكون بمجموعة أوسع بكثير من المنتجات ، ويسمح توفر العلامات التجارية الأجنبية بسد الفجوات. هذا شيء فريد نسبيًا بالنسبة للولايات المتحدة"، مشيرا الى ان سوق البان الأطفال في الولايات المتحدة مغلق على نفسه.

وتابع: "الفرصة الأكبر هنا هي أننا كشركة كنا على اتصال مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونعمل معها لأكثر من خمس سنوات بهدف جلب المنتج إلى الولايات المتحدة".