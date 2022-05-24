90 عملية جراحية حصاد قافلة جامعة أسوان الطبية بدولة تنزانيا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أنهت جامعة أسوان، أعمال القافلة الطبية الثانية بدولة تنزانيا، خلال شهر مايو الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القارة الأفريقية بالمجان.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، ورئيس القافلة، أن القافلة اختتمت أعمالها الطبية بإجراء 90 عملية جراحية، واستكمل فريق العمل الطبي الموفد إلي دولة تنزانيا بجزيرة انجوا، وقام الدكتور أحمد صلاح بإجراء 38 عملية جراحية تخصص المسالك، وكان قد سبق إجراء 27 عملية جراحية تخصص عظام وإجراء 25 عملية جراحية تخصص مسالك بمستشفي كيفونجي بزنجبار ليكون حصاد العمليات التي أجرتها القافلة الطبية بتنزانيا 90 عملية جراحية.

وأوضح عميد كلية الطب ورئيس القافلة، فى بيان صحفى، أنه تم توقيع الكشف الطبى علي أكثر من ألف مريض في مختلف التخصصات مع تقديم العلاج بالمجان، لافتاً إلى أن القافلة لم تكن القافلة خدمية فقط ولكنها كانت تعليمية لنقل الخبرات لخلق كوادر طبية في تخصص المسالك والعظام بدولة تنزانيا.

الجدير بالذكر أن القافلة الطبية الدولية الثانية لدولة تنزانيا ضمت العديد من التخصصات من جامعة أسوان وجامعات أخري وكان علي رأس فريق العمل الطبي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام بالمستشفي الجامعي بأسوان والدكتور أحمد صلاح مدرس بقسم المسالك كلية طب جامعة أسوان، وكرم رئيس إقليم زنجبار ووزير الصحة التنزانى بتكريم القافلة الطبية بتنزانيا.



القافلة الطبية لجامعة اسوان بدولة تنزانيا (1)



القافلة الطبية لجامعة اسوان بدولة تنزانيا (2)



القافلة الطبية لجامعة اسوان بدولة تنزانيا (3)



القافلة الطبية لجامعة اسوان بدولة تنزانيا (4)