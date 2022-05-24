6 علامات تدل على إصابتك بمرض السكرى.. منها العطش المفرط

كتب- حسام الشقويرى

يعد مرض السكر من الأمراض المنتشرة حول العالم، وهناك علامات تدل على الإصابة بمرض السكري، وفقًا للأطباء، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على إصابتك بمرض السكري، بحسب موقع "Eat this".

1 - العطش المفرط وكثرة التبول



إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد يكون لديك عطش متزايد أو كثرة التبول المفرط وهذه شائعة جدًا، وكل ذلك بسبب كليتيك حيث تعد الكلى هي الأعضاء التي تقوم بترشيح الجلوكوز وامتصاصه، و عندما تكون مصابًا بداء السكري ، يكون لديك جلوكوز زائد وتعمل المستويات العالية من الجلوكوز كمدر للبول مما يؤدي إلى زيادة التبول ويمكن أن يؤدي التبول الزائد هذا إلى العطش الشديد والجفاف إذا لم تستطع مواكبة تناول السوائل.

2 - الشعور دائمًا بالجوع



من الطبيعي أن تشعر بالجوع بعد تمرين طويل أو بعد تخطي وجبة الإفطار لكن مرض السكري قد يجعلك تشعر بالجوع من دون سبب على ما يبدو يوجد في الواقع مصطلح طبي للشعور الدائم بالجوع عندما تكون مصابًا بمرض السكري - يطلق عليه اسم polyphagia.

3 - رؤية ضبابية



تنتفخ عدسة عينك عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، ويسحب ماء الجسم إلى العدسة قد يكون لديك أيضًا تلف في الأوعية الدموية في شبكية العين ؛ يمكن أن تصبح ضعيفة ورقيقة ، وتسرب بروتين دهني يسمى الإفراز هذا يجعل الرؤية صعبة.

4 - الشعور بالتعب الشديد



عندما لا يمكن السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لديك، فقد يكون لديك ارتفاع في مستوى السكر في الدم- مما قد يؤدي إلى الغثيان ، ورائحة الفم الكريهة ، وضيق التنفس وجفاف الفم - أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، والشعور بنقص الطاقة.

5 - جروحك تلتئم ببطء



الكشط أو الخدش بالنسبة لمرضى السكر يمكن أن يؤدي إلى مشكلة خطيرة تؤدي إلى الإصابة.

من المعروف أن مرضى السكر يصابون بتقرحات القدم على سبيل المثال، وهي جروح في القدم قد لا تلتئم أبدًا لان هناك علاقة مباشرة بين نسبة الجلوكوز في الدم والشفاء.

6 - تنميل أو وخز في يديك أو قدميك



قد يكون لديك تنميل أو وخز في يديك أو قدميك بسبب مرض السكري هذا بسبب اعتلال الأعصاب السكري ، وهو تلف في الأعصاب يمكن أن "يؤثر على ما يصل إلى 50٪ من مرضى السكري، قد تشعر أيضًا بألم أو تقلصات أو لديك اعتلال عصبي قريب (اعتلال الجذور السكري السكري) - "هذا النوع من الاعتلال العصبي - يُسمى أيضًا ضمور التغذية السكري - غالبًا ما يؤثر على الأعصاب في الفخذين أو الوركين أو الأرداف أو الساقين.