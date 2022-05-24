17.5مليون جنيه لدعم الحملة الميكانيكية بـ12 معدة ضمن خطة الإحلال والتجديد

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس هشام درة رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تعزيز الحملة الميكانيكية بعدد 12 معدة ثقيلة للارتقاء بكفاءة الأداء المقدم من حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة معالجة أعمال الطوارئ، و الاستعانة بمثل هذه المعدات في تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، تلك الخطة الدورية التي تنفذها الشركة لغرف ومطابق وخطوط الصرف الصحي ضمانا لسلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية.

وتابع دره مع مسئولي الحملة الميكانيكية بالشركة مدي جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، مع حصر كافة المعدات التي تستلزم عمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل حرصا سلامة أصول الشركة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين.

وصرح "درة" انه طبقا لخطة الاحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2022 تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية طبقا لأوامر التوريد بعدد (4) سيارات مدمج ، وعدد (2) حفار على عجل ، وعدد (6) لودر حفار بتكلفه اجمالية 17.5 مليون جنيها، استعداد لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الامكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لزوم اي طارئ يحدث بالمنطقة.