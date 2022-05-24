يوم بيئى للطلاب الوافدين بمعهد البعوث الإسلامية فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى

كتبت منال العيسوي

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية يوم بيئي ثقافي للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي النموذجي التابع لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف بالتعاون مع قصور الثقافة التابع لوزارة الثقافة.

تضمنت فعاليات اليوم تنفيذ فريق التوعية ندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي" والتعريف باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وأهمية الكائنات الحية في إعادة التوازن البيئى، كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية لإعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية جميلة باستخدام الورق والكرتون والقماش والسيديهات وذلك لإنتاج أعمال فنية عبارة عن (مرايا وفازة وأراجوز لكل طفل).

كما تضمنت فعاليات اليوم البيئي تنفيذ مسرح للعرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" والتي تهدف الي نبذ العنف ونشر روح الإخاء ومواجهة التنمركما تم عرض مسرح سينمائي للأطفال عن محمية وادي الريان.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومؤسسة الأزهر الشريف وعلي هامش الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي وإطلاق الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية.