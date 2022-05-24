وكيل تعليم الغربية: 100% من طلاب الثانوى أدوا الامتحان الإلكترونى

الغربية: مصطفى عادل

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الصف الثاني الثانوي الورقي والالكتروني، والامتحانات العملية والمعملية والمهارية والمعرفية للدبلومات الفنية، الدور الأول 2021/2022 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

أطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، والدخول بنسبة 100% لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، وارتياح جميع الطلاب من امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الجبر والاحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، يبلغ عددهم 91672 طالب، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي العلوم، ومجال الاقتصاد 4738 طالب، بإجمالي 96410 طالب، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 37320طالب، يؤدون اليوم امتحان مادة الاحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية(ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي 39217 طالب من طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة وحلها فوراً.