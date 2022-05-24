وزير المالية: إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب خلال أبريل الماضى

كتب: أحمد بعقوب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1055 عملية تهريب، خلال أبريل الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 189 مليونًا و713 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 398 مليونًا و711 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 427 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و340 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مواد مخدرة بقيمة 4 ملايين و750 ألف جنيه، ومحضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 100 ألف جنيه، و28 محضرًا للسجائر بقيمة 6 ملايين و94 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 15 مليونًا و258 ألف جنيه، و101 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 23 مليونًا و656 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليونًا و130 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 5 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 300 ألف جنيه، و10 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و449 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 20 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 130 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 2 مليون و306 آلاف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 32 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 7 ملايين و931 ألف جنيه، و18 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 240 مليونًا و290 ألف جنيه، و3 محاضر تتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وسجائر بقيمة مستحقة 28 مليونًا و300 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 497 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب ألعاب نارية بقيمة بلغت 337 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب سلاح وذخيرة بقيمة بلغت 130 ألف جنيه، و4 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل بقيمة بلغت 230 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 95 محضرًا تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و4 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 414 ألف جنيه، و6 محاضر تتعلق بتهريب آثار لا تقدر بثمن.