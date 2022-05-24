وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بعدم تفعيل رسوم النظافة بالقانون الجديد

كتب محمود حسين

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتي الآن تفعيل بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة.

ولفت الوزير إلي أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتي 40 جنيها كحد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.