وزير التنمية المحلية: تشكيل لجان مرور ميدانية للتأكد من جودة الطرق بعد رصفها

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه تم تنفيذ خلال الثماني سنوات الماضية - خلال الفترة من 2014 وحتى شهر مايو الجارى- حوالى 22 ألف و 529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالى أطوال (20308) كيلو متر وبتكلفة قدرها 47 مليار جنيه ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العمل مازال جارى بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة لوزير التنمية المحلية من أعضاء مجلس النواب بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن تلك المشروعات تأتى فى إطارتنفيذ الوزارة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

وبدأ وزير التنمية المحلية حديثه خلال الجلسة العامة بالرد على 47 طلب إحاطة و3 أسئلة لأعضاء مجلس النواب عن عدم رصف وإنارة عدد من الطرق الداخلية بالمحافظات ، حيث أشار " شعراوى " إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضة من العام المالى 2019 / 2020 حتى العام المالى 2021 / 2022 تم تنفيذ طرق محلية بلغ عددها 6500 مشروع بإجمالى أطوال 7573 كيلو متر بتكلفة قدرها 21.4 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2021/2022 أدرج ضمن الخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات مبلــغ 8 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة حوالي 2868 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظـــــات بالمدن تراوحت نسبة التنفيذ لهذه المشروعات بين 75% إلى 100%.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه من خلال وزارة التنمية المحلية والبروتوكول الموقع مع وزارة النقل تم صرف دعم إضافى بمبلغ 2 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ عدد 197 مشروع بإجمالى أطوال 892 كيلو متر بعدد 12 محافظة وتم نهو هذه المشروعات ودخلت حيز التشغيل.

وقال وزير التنمية المحلية أنه من خلال برنامج " حياة كريمة " تم رصد حوالى 10 مليارات جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق التي تربط بين المراكز الإدارية وبعضها البعض يخص الطرق الداخلية منها حوالى 5 مليارات جنيه.

وأكد " شعراوى " أنه فى إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الإبتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم تكليف المحافظات لتعزيز الإجراءات التأمينية على الطرق الهامة والسريعة لضمان سلامة المواطنين والمركبات والتوجيه بزيادة المراقبة على الطرق وتطبيق القانون بكل دقة وحزم على أن تشمل الحملات الكشف عن تعاطى المخدرات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بمنع إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدي علي الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري وأن يتم تنفيذ تلك المطبات من خلال الجهات المعنية مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصاّ علي سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الإستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تم إنفاقها من خلال الدولة علي تلك الطرق.

وفيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق ( الكهرباء - الغاز - مياه الشرب - الصرف الصحى ) وإعادة الشئ لأصله .. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشئ لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .

وفيما يخص جهود الوزارة للتحقق من سلامة وتأمين كبارى المشاه والأنفاق على مستوى الجمهورية ، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات للقيام بعدد من الإجراءات ومنها تركيب كاميرات مراقبة على جميع كباري وأنفاق المشاة بنطاق المحافظات وإستكمال تركيب الأعمدة وكشافات إضاءة وإستبدال اللمبات بكشافات ليد موفرة للطاقة وسد جميع الفتحات بأسوار السكة الحديد والحواجز الخرسانية أسفل كباري المشاة لمنع المواطنين من المرور حفاظاً على أرواحهم، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية على كافة كباري وأنفاق المشاة من أعمال الدهانات لحماية الأجزاء المعدنية وأعمال التجميل ومعالجة بعض الأجزاء بالأرضيات والدرج والرخام وإستبدال الشبك المعدنى و ألواح الصاج المتهالك .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم المرور الميدانى من خلال لجان مشتركة بين ( وزارة التنمية المحلية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الرقابة الادارية – المحافظات ) للتأكد من استيفاء التكليفات المشار إليها عاليه لعـدد 402 كوبرى مشاة وعدد 3 سلالم كهربائية بالمحافظــات المختلفة ، لافتاً إلى أن نتائج المرور الميدانى للمحافظات تم تعزيز بند صيانة الكبارى وصيانة وتشغيل السلالم الكهربائية لكبارى المشاة ودهان الأجزاء المعدنية ومعالجة الأجزاء التالفة من الدرج والأرضيات وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين عدد 125 كوبرى مشاة ، وصيانة وتشغيل عدد 3 سلالم كهربائية واستكمال كشافات الاضاءة واستبدال اللمبات بكشافات ليد موفرة لعدد 175 كوبرى مشاة وسد الفتحات بأسوار السكة لعدد 400 موقع لمنع مرور المواطنين حفاظا على أرواحهم .

وفيما يخص إنارة الشوارع والطرق المحلية على مستوى الجمهورية ، قال اللواء محمود شعراوى أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين سلامة الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات و توفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع فقد تم توقيع عقد إتفاق مشترك بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) والهيئة العربية للتصنيع " مصنع الإلكترونيات" لتوريد وتركيب كشافات إنارة الشوارع موفرة للطاقة يتم تركيبها على الطرق المحلية بالمحافظات.

وأوضح "شعراوى" أنه تم توريد وتركيب عدد (3,1) مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها (2,6) مليار جنيه تم تركيبها على جميع الطرق المحلية ومداخل العزب والكفور والنجوع والقرى والمدن والشوارع الرئيسية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، مشيراً إلى أن ذلك أسهم فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها (9) مليار جنيه حتى شهر مايو الجارى، هذا بخلاف ما يتم توريده وتركيبه من خلال المحافظات بالخطة الاستثمارية ، والذى بلغ خلال الفترة منذ عام 2014 حتى مايو الجارى توريد وتركيب عدد 1.5 مليون عمود بمشتملاته بمداخل القرى والمدن والعزب والكفور والنجوع.