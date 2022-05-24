وزير الاتصالات يعلن توفير إنترنت فائق السرعة لكافة قرى مصر

كتبت - هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن زيارة محافظة الفيوم تعكس أجندة واستراتيجية الوزارة في المساهمة في تنمية محافظة الفيوم، وهي إحدى المحافظات العريقة والواعدة، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بدايةً من أعمال تطوير البنية التحتية، حيث تجري الوزارة مشروعات لتطوير البنية التحتية بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظة، وتوفير التغطية، مضيفًا في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على توصيل شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة لكافة قرى مصر ومنها الفيوم.

أوضح "طلعت، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن توفير الخدمات لقرى حياة كريمة لا يقتصر على خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي فقط، بل يتضمن كذلك توفير خدمات إنترنت فائق السرعة بهدف توفير فرص عمل وتدريب وانفتاح على عالم المعرفة بأسره، وهي إحدى المرافق الأساسية التي تكفل للمواطن حياة كريمة.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك في دور هام في تنفيذ بعض محاور مبادرة حياة كريمة، منها تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية.