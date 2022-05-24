وزير الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية

كتبت هبة السيد

كشف الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية لتدريب المتقدمين لمبادرة أشبال مصر الرقمية الخميس، وهي مبادرة تأتي في إطار التوجه العام للحكومة المصرية، وحرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الفيوم.

وتأتى المبادرة والتي تصل تكلفتها نحو 25 مليون دولار، في ظل التأكيد الدائم لرئيس الجمهورية، على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري وضرورة تزويده بأحدث وأفضل المهارات الرقمية والتكنولوجية، وتماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات التكنولوجية للمواطن المصري مما يشمل تزويده بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراته في كافة المجالات ذات الصلة.

تهدف المبادرة إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل.

تمنح المبادرة كلًا من الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية بسنوات دراسية محددة، حيث تستهدف من خلالها التعاون مع الجهات المتخصصة، محليًاً ودوليًاً، في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، ذلك بالإضافة الى تنمية المهارات الحياتية والقيادية.

تعتبر مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية تقدمها مصر للأجيال الصاعدة من الطلاب الدارسين في جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، وعلى الراغبين في الالتحاق بـالمبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.