واشنطن: المناورات العسكرية بين الصين وروسيا تؤكد متانة العلاقات بينهما

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناورات العسكرية بين الصين وروسيا تؤكد متانة العلاقات بينهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المناورات العسكرية بين الصين وروسيا على الأرجح تم التخطيط لها مسبقا، مطالبة الحلفاء فى الناتو بتفادي الحروب الكلامية التي تؤجج التوتر.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن تقدم القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد، من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.

وأضاف شويجو - خلال اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية.. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".