اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: المناورات العسكرية بين الصين وروسيا تؤكد متانة العلاقات بينهما

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:10 م
واشنطن: المناورات العسكرية بين الصين وروسيا تؤكد متانة العلاقات بينهما بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناورات العسكرية بين الصين وروسيا تؤكد متانة العلاقات بينهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المناورات العسكرية بين الصين وروسيا على الأرجح تم التخطيط لها مسبقا، مطالبة الحلفاء فى الناتو بتفادي الحروب الكلامية التي تؤجج التوتر.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن تقدم القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد، من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.

 

وأضاف شويجو - خلال اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية.. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة