هيئه الدواء: تيسير التوسع فى تسجيل الأدوية المصرية بمنظمة الصحة العالمية

تم خلال اللقاء مناقشة سبل الدعم الممكنة من منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية؛ لكي تصبح مركزاً إقليمياً لإنتقال المعرفة لهيئات الدواء المختلفة داخل القارة الأفريقية.



وفي هذا السياق، أشاد ممثلوا المنظمة بالانجاز المتحقق من حصول الهيئة على اعتماد المنظمة ML3 في مجال اللقاحات كأول دولة في الشرق الأوسط.



وكذلك ناقش الاجتماع أيضاً الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة للمصانع المصرية لتيسير التوسع في اعتماد مستحضراتهم من منظمة الصحة العالمية، ورغبة الهيئة في تخصيص ورش عمل للمصانع المصرية لشرح إجراءات الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستحضراتهم، ودور الهيئة في دعم السلطات الرقابية الصحية في أفريقيا للحصول على ML3 من خلال زيارات دراسة المقارنة المعيارية بالتعاون مع منظمتي الأودا والنيباد.



كما أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن رغبة الهيئة في أن تصبح أحد المراكز الإقليمية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في مجال تعزيز نظم التسجيل.



يأتي ذلك في إطار مساعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، واستكشاف الفرص والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية في مجال المستحضرات الطبية، والمثائل العلاجية، وتعزيز وتطوير صناعة الدواء المصرية.