اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:47 م
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هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:20 م
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة
كتب زكى القاضى

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نظمت هيئة قناة السويس احتفالية خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمدينة الإسماعيلية، للاحتفاء بأسر الشهداء وتعظيم البطولات التى سطرها رجال وأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل والتضحيات الغالية التى قدموها فى سبيل الذود عن تراب الوطن وحفظ سلامة  وأمن أراضيه .
 
بدأت الفعاليات بإستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والقيام بجولة بحرية فى قناة السويس والإبحار من خلال معدية "تحيا مصر" فى قناة السويس الأصلية وقناة السويس الجديدة، ومشاهدة عدد من المشروعات القومية المقامة على ضفاف القناة، شملت مدينة الإسماعيلية الجديدة وكوبرى الشهيد أحمد منسى.
 
وعقب ذلك ألقى الفريق أسامة ربيع كلمة أعرب فيها عن إعتزازه بتواجد هذه الكوكبة من أسر أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة فى هيئة قناة السويس المرفق الملاحى الأهم عالمياً وأحد مصادر الدخل القومى المصري، والشاهد الرئيسى على كافة التضحيات والبطولات والمعارك التى شهدها الوطن على مر التاريخ.
 
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس حرصت على تخليد ذكرى وبطولات شهداء مصر بإطلاق أسمائهم على أحدث وأبرز مشروعاتها القومية لربط سيناء الحبيبة بالوادى عبر سلسلة من الكبارى العائمة تربط ضفتى القناة فى مدن القناة الثلاثة ، والتى أسهمت فى تحقيق مزيداً من الربط بين سيناء والوادى من خلال حزمة من المشروعات التنموية وبالتكامل مع سلسلة من الأنفاق العملاقة التى تم تنفيذها أسفل القناة للوصول إلى قلب سيناء .
 
عقب ذلك إستمع الحضور إلى عرض تقديمى عن قناة السويس تخلله عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التى تسرد تاريخ القناة ، تلاها سرد قصصى من الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN.
 
كما تضمنت فعاليات الزيارة فقرة إستمتع خلالها الأطفال بالألعاب والعروض الترفيهية ومشاهدة السفن العابرة من على ضفاف القناة ، وأختتمت الزيارة بجولة ميدانية فى أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" .
 
 
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (1)
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (1)

هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (2)
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (2)

هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (3)
هيئة قناة السويس تنظم احتفالية خاصة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة (3)
 
 

قناه السويس

الجيش المصرى

اسر الشهداء

شهداء الجيش

شهداء الشرطة


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