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هل تتأثر مصر بعاصفة العراق والكويت والسعودية الترابية.. الأرصاد ترد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:43 م
هل تتأثر مصر بعاصفة العراق والكويت والسعودية الترابية.. الأرصاد ترد عاصفة ترابية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية العديد من دول الشرق الأوسط (العراق - الكويت - ومناطق من المملكة العربية السعودية) ، شهدت عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية  بشكل كبير وتم على إثرها  إغلاق المجال الجوى  . 
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت، مشيرة إلى أنه مازال تأثير العاصفة الترابية مستمر على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد، أنه المتوقع عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعاصفة الترابية لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية.
 

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