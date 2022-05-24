مناقشة مستجدات أعمال الوسائط المتعددة والجرافيك الخاصة بالعرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الاستعدادت الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة المحتوى العلمي والأثري المتعلق بالوسائط المتعددة Multi Media والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية للعرض المتحفي، والمقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

حضر الاجتماع د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود.الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الفنية بالمتحف، د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي وعضو لجنة سيناريو العرض المتحفي، ود.مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، د. مصطفي عطا الله أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، ود.هاني الطيب مدير المكتب العلمي بمكتب الوزير، د.منى نعمان مسئول العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، وعدد من ممثلي ومديري المعاهد العلمية والأثرية الأجنبية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة أعمال الوسائط المتعددة والأفلام والجرافيك والنصوص العلمية والبطاقات التعريفية، كما تم مناقشة بعض المقترحات بما يعكس ثراء العرض المتحفي.

وقد وجه د.خالد العناني بضرورة الإلتزام بالانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة.