مقتل 50 شخصا فى هجوم إرهابى أقصى شمال شرق نيجيريا

كتب سمير حسنى

قتل ما لا يقل عن 50 شخصًا حول بلدة في أقصى شمال شرق نيجيريا، على أيدي إرهابيين قرب الحدود مع الكاميرون، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

فى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في نيجيريا مقتل أكثر من 300 عنصر من مسلّحي جماعة "بوكو حرام" خلال مواجهات منفصلة على أطراف بحيرة تشاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات قمر الدين أديجوكي، إنّ المسلّحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة وإنّ قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.

وأضاف أنه "قد لوحظ تزايد اعتماد المتمردين على العبوات الناسفة يدوية الصنع وتمّ إجراء التدابير المضادة اللازمة مشيرا إلى تدمير حوالى 4 مصانع للمتمردين متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع خلال العمليات حتى الآن وأنّ أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات".

وأشار إلى أنّ 6 جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات كما أصيب العديد من الجنود.