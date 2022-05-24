مقتل طفل فى مشاجرة شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى طفل مصرعه في منطقة الساعة شرق محافظة الإسكندرية، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، على خلافات بسبب البلطجة وتواجده فى المشاجرة، تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة .

البداية تلقى اللواء محمود ابو عمره ،مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مستشفى الجامعة الميري، بورود محمد ايمن سن 16 سنة، مصاب بتهشم وتعدي في الرأس في مشاجرة بمنطقة الساعة فيكتوريا دائرة قسم شرطة الرمل ثان .

علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة الرمل ثان، لمحل الواقعة وتبين وجود مشاجرة بين كل من " م.ا.م" و " ي.ك" و " ق.ال" و " ز.ال" و " ف. ال " و " س .و "و " ن .م " و " ا .د " وآخرين هاربين وبين " أ.م." و ب.أ " و" م.أ " و " ع .م " مما أدى إلى وفاة المجني عليه " م.ا " 16 سنة وإصابة شقيقه بقطع في الرقبة والظهر، وإصابة والدهما بكسر في الذراع الأيسر بعد التعدي عليهم.

تحرر محضر بالواقعة 14103 لسنة 2022 جنح رمل تاني، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.