مصرع سائق توك توك على يد عاطل خلال تدخله لفض مشاجرة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، مصرع سائق على يد عاطل، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إثر تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وربة منزل وأحد أقاربها، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شاب وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "ا. ا. ع"، 26 سنة، ويعمل سائق توك توك، حيث تبين أنه أثناء عمله على مركبة توك توك طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل قام عاطل بالتشاجر معهما والتعدي عليهما، وأثناء محاولة المجني عليه إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض سكين وتوفى متأثر بإصابته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.