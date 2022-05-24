مصاب فى حادث الشيخ زايد: الفنان مصطفى هريدى كان يقود سيارته بسرعة جنونية.. فيديو

إيهاب المهندس ـ محمد أبو ضيف

سرد أحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه الفنان مصطفى هريدي كواليس الحادث، وكيف نجى من الموت بأعجوبة، قائلا :"رأيت الموت بعيني".

وأضاف الضحية في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الحادث وقع في ثوان معدودات بسبب السرعة الزائدة لسيارة الفنان الذي كاد يودي بحياتهم جميعا.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق، أنه فوجئ بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

وكشفت التحقيقات أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئو بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.