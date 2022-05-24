اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:17 م
أكرم القصاص
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مسؤول بريطاني: فاتورة الطاقة سترتفع بسرعة صاروخية في الخريف

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:03 م
مسؤول بريطاني: فاتورة الطاقة سترتفع بسرعة صاروخية في الخريف البرلمان البريطاني
أ ش أ

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قال مدير هيئة مراقبة الطاقة في بريطانيا (أوفجيم) جوناثان برييلي، الثلاثاء، إن فواتير الطاقة قد ترتفع بشدة في بريطانيا لتصل إلى 2800 جنيه إسترليني في السنة لملايين الأسر.

 

وحذر برييرلي وزير الخزانة ريشي سوناك من الارتفاع الهائل في سقف أسعار الطاقة من 1.971 جنيه إسترليني الآن.

 

وقال للجنة الأعمال بمجلس العموم: "أعلم أن هذا وقت محزن للغاية للعملاء لكني بحاجة إلى أن أكون واضحًا مع هذه اللجنة والعملاء والحكومة بشأن الآثار المحتملة على الأسعار حتى شهر أكتوبر."

 

وأضاف: "لذلك في وقت لاحق اليوم، سأكتب إلى وزير الخزانة لأعطيه أحدث تقديراتنا لارتفاع سقف الأسعار."

 


الخريف

فاتورة الطاقة

اسعار الكهرباء

بريطانيا

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