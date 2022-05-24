مريضة نفسيا.. كشف غموض العثور على جثة فتاة ملقاة بترعة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة فتاة، ملقاة بإحدى الترع، حيث تبين أنها تعاني من مرض نفسي، وتعالجها أسرتها منذ 8 سنوات، وتركت مسكنها منذ 5 أيام، مما دفع أفراد أسرتها لتحرير محضر بتغيبها بقسم شرطة المنيرة الغربية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الفتاة شوهدت خلال تواجدها ونومها بجوار مكان سقوطها بالترعة، ويرجح أنها سقطت ولقت مصرعها دون وجود شبهة جنائية.

وناظر رجال المباحث جثة الفتاة، وتبين عدم وجود أي إصابات بها، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لفتاة ملقاة بالترعة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

كشفت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، أن الفتاة مبلغ بتغيبها منذ 5 أيام، وأنها مريضة نفسيا، وكانت تنام بجوار مكان سقوطها بالترعة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.