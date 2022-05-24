مرض "فيبروميالجيا" يعرضك للتقلبات المزاجية ويصيبك بالأرق.. اعرف أكتر

كتب - حسام الشقويرى

الشعور بألم شديد في الجسم والعضلات والعظام، والتعب غير المبرر، وحدوث اضطرابات شديدة في النوم، والتعرض لعدم التركيز، والقلق، قد تكون علامة على الإصابة بالألم العضلي الليفي "فيبروميالغيا"، وخلال التقرير التالي، سنعرف كل ما يخص هذا المرض وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

قد يكون من الصعب فهم هذه الحالة، حتى بالنسبة لأخصائيي الرعاية الصحية، لتشابه أعراضه بالحالات المرضية الأخرى، ولا توجد اختبارات لتأكيد التشخيص بشكل قاطع. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يتم تشخيص الألم العضلي الليفي بشكل خاطئ.

فحوالي 4 ملايين بالغ في الولايات المتحدة ، أو حوالي 2 % ، تم تشخيصهم بالإصابة بالألم العضلي الليفي، ويتم تشخيص معظم حالات الألم العضلي الليفي عند الإناث، ومعظم الأشخاص المصابين في منتصف العمر ، ولكن يمكن أن يؤثر الألم العضلي الليفي أيضًا على الأطفال.

أعراض فيبروميالغيا

تشير معايير التشخيص الحالية إلى الألم العضلي الليفي على أنه ألم متعدد المواقع. في المقابل ، حددت معايير تشخيص الألم العضلي الليفي لعام 1990 الألم العضلي الليفي على أنه ألم مزمن واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذلك ، تركز عملية التشخيص الآن على شدة الألم ومناطق الألم العضلي الهيكلي، و في الماضي ، كانت مدة الألم هي النقطة المحورية لتشخيص الألم العضلي الليفي.

وتشمل الأعراض للفيبروميالغيا ما يلي:

-إعياء.

-مشكلة في النوم.

-الصداع.

-مشكلة في التركيز أو الانتباه.

-جفاف في العين.

-ألم أو وجع في أسفل البطن.

-مشاكل المثانة ، مثل التهاب المثانة الخلالي.

-التقلبات المزاجية.

علاج الألم العضلي الليفي

لا يوجد علاج للفيبروميالغيا في الوقت الحالي، وبدلاً من ذلك ، يركز العلاج على تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة بالأدوية واستراتيجيات الرعاية الذاتية وتغيير نمط الحياة، و يمكن للأدوية أن تخفف الألم وتساعدك على النوم بشكل أفضل. تشمل الأدوية الشائعة لعلاج الألم العضلي الليفي مسكنات الألم وأدوية مضادات الاختلاج ومضادات الاكتئاب.