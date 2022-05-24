مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وتجرى أعمال نظافة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استجابت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، لشكوى 3 من المواطنين، حيث تمت إزالة قفص من جريد النخيل لبيع الحلوى بشارع قتيبة بن مسلم، ونظافة شارع الكواكب بمنطقة حي جنوب، ونظافة سطح دورات المياه بمنطقة حي وسط، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد، تلقت رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، 3 شكاوى من مواطني مدينة الأقصر، الشكوى الأولى تفيد بادعاء الشاكي بوجود كشك متكامل بدون ترخيص بشارع قتيبة بن مسلم أمام مسجد السمان بمنطقة حي جنوب، وعلى الفور تم إخطار الشكوى لرئيس حي جنوب حسن عبده، وقام بالتوجه مباشرةً إلى محل الشكوى لمعاينتها، وتبين أنه لا يوجد كشك، مضيفاً أن الشكوى عبارة عن قفص من جريد النخيل لبيع الحلوى والبسكويت واللبان، بالمخالفة لقانون إشغال الطريق، وأزال رجال الحي أسباب الشكوى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

أما الشكوى الثانية فتفيد بأن شارع الكواكب المتفرع من شارع المدينة المنورة دائما تتراكم فيها القمامة، ومن ثم قام حى جنوب بشن حملة نظافة بالشوارع ورفع مخلفات القمامة، وإزالة أسباب الشكوى، أما الشكوى الثالثة تفيد بأن سكان المنطقة المحيطة بدورات المياه العمومية بشارع مدرسة الصنايع ناحية شارع يوسف حسن يتضررون من التشوهات البصرية من قمامة، وانتشار عدد من أقفاص جريد النخيل أعلى دورات المياه، مما يشوه المنظر الجمالي والحضاري أمام أعين سكان المنطقة، وعلى الفور شن حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحي حملة نظافة أعلى أسطح دورات المياه المعنية، وتمت إزالة أسباب الشكوى، حفاظاً على المظهر الحضاري العام لمدينة الأقصر.



مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وتجرى أعمال نظافة (3) (2)



مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين وتجرى أعمال نظافة (4) (2)