مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد بالإمارات

الإسكندرية جاكلين منير

تسلم الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام والميدالية الذهبية، في حفل رسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الفريق سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتى، والشيخة بدور القاسمي بنت الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وبعض أفراد العائلة الحاكمة ولفيف من الشخصيات الإماراتية الكبيرة والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمفكرين والأدباء.

وقال الشيخ سيف بن زايد للدكتور مصطفى الفقي إنه سوف يقوم بزيارة مكتبة الإسكندرية فور قدومه إلى القاهرة.

وأعرب الفقي عن سعادته بحصول مكتبة الإسكندرية على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، وأضاف أن فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة هو تكريم للثقافة المصرية بشكل خاص وللثقافة العربية بشكل عام.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أنه يعتز بحصول مكتبة الإسكندرية على جائزة تحمل اسم حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، نظرًا لقيمته الكبيرة ولكي تستمر المكتبة مصدرًا للحكمة والإلهام كما عرفها التاريخ منذ أكثر من ألفي عام.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن فوز المكتبة بجائزة الشيخ زايد للكتاب هو فوز للشعب المصري كله، فبعد انقطاع نحو ألفي عام، استطاع أن يعيد المكتبة مرة أخرى إلى النور. وأضاف: "أنا كمدير للمكتبة أرى كم الاحترام والتقدير الذي يحمله مسئولو أكبر المؤسسات الثقافية في العالم للمكتبة".

ولفت الفقي إلى أن هذا التكريم موجه إلى كل العاملين بالمكتبة أو المتعاملين معها، فالمكتبة بيت خبرة لكل أصحاب الثقافة والمعرفة والعلم، وهي أيضًا مركز للإبداع وحفظ التراث ومركز للتأليف والنشر.



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (1)



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (2)



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (3)



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (4)



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (5)



مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب (6)