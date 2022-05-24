محافظ جنوب سيناء: افتتاح ممشى دهب أول أيام عيد الأضحى

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن افتتاح الممشى السياحي بمدينة دهب بتكلفة 38 مليون جنيه اول ايام عيد الأضحى المبارك، والبدء في إحلال وتجديد مسجد الهدى بالمدينة وتوسعة الطريق الرئيسي بطول 5 كم ٣ حارات مرورية في الاتجاهين بعرض 25 متر وإقامة مشروعات تجارية وسياحية بالمنطقة لفتح فرص عمل للشباب وتحويلها لمزار سياحياً هاماً ضمن أعمال تطوير المدينة وافتتاحه مارس 2023خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، انه جاء ذلك خلال جولة تفقدية ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بمدينة دهب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 وتذليل إية عقبات قد تواجه التنفيذ.

وتفقد المحافظ علي الطبيعة أعمال الممشى السياحي بدهب و أعمال إنشاء الميادين والبوابة وأعمال التجميل، وقام المهندس خالد الغنام ممثل الإنتاج الحربي القائم بالتنفيذ بإعطاء فكرة عامة عن مشتملات المشروع والأعمال التي تمت والأعمال الجاري الانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ أعمال الطرق الداخلية بالمدينة، ومسجد الهدى الذي سيتم إحلاله وتجديده والطريق الرئيسي حيث وجه المحافظ بإحلال وتجديد المسجد وتطوير المنطقة وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

وقام المحافظ بزيارة محطة تحلية مياه البحر بذهب بطاقة إنتاجية 15 ألف م٣ / يوم واستمع من المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمطالبها بخصوص تطوير شبكة المواسير لمد والتغذية بالمياه لجميع مناطق المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري مديريات الخدمات منها الأوقاف والصحة والطرق والنقل وشركة مياه الشرب ومنطقة تعمير جنوب سيناء، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، والتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية، وممثلي الشركات والجهات المنفذة للمشروعات،وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعددا من مشايخ وعواقل المدينة.