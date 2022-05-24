محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بعدد من المشروعات السياحية ببورسعيد.. صور

فريق المحافظات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة تطورات العمل في عدد من المشروعات السياحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، في إطار النهضة السياحية غير المسبوقة بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات التنفيذية والشركات المسئولة عن المشروعات السياحية.



وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل في المشروعات السياحية التي تشهد تطويرا ورفع كفاءة، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، موجها السكرتير العام بمتابعة أعمال اللجان المشكلة لتسليم المشروعات وتذليل كافة العقبات ومتابعة تطورات الموقف التنفيذي اولا بأول، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد مشروعات كبيرة في إطار التطور غير المسبوق في مختلف المجالات، ولابد من تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لسرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها.



وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد بتسليم شارع 3-7 السياحي بما يشمله من منشآت سياحية للجهة المسئولة عن إدارة الشارع والإشراف عليه، مشيرا إلى أن شارع 3-7 السياحي أحد أهم المناطق السياحية بيورسعيد، نظرا لكونه يجمع كل وسائل الإبهار السياحي، ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، وأصبح ملتقى لجميع الأعمار، ويقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى، وذلك ضمن الطفرة السياحية ببورسعيد بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها.



جانب من الاجتماع (1)



جانب من الاجتماع (2)



جانب من الاجتماع (3)