محافظ المنوفية: تنفيذ ألف و117 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة بأشمون والشهداء

المنوفية – فريق المحافظات

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من القطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، حيث أشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد المشروعات بمبادرة حياة كريمة بلغ 1117 مشروعا على مستوى الوحدات القروية بمركزى أشمون والشهداء بمختلف القطاعات "مياه الشرب – الأبنية التعليمية – سكن كريم – الري والكبارى – الشباب والرياضة – الصحة – الصرف الصحى – الغاز- تبطين ترع.. وغيرها"، بنسبة تنفيذ بلغت 98% مجمعات حكومية و98% إسعاف و95% مجمعات زراعية و92% مياه شرب و90% أبنية تعليمية وغيرها من المشروعات بمتوسط نسبة تنفيذ فاقت 60.%



وأضاف محافظ المنوفية، أنه جرى الانتهاء من 373 مشروعا بالمبادرة ضمت 239 مشروعا بقرى مركز ومدينة أشمون منها (81 مشروع مياه شرب – و53 أبنية تعليمية – 25 اتصالات – 17 غاز طبيعى - 15 تبطين ترع - 12 صرف صحى - 11 صحة - 9 شباب ورياضة – 5 إسعاف – 4 ري وكبارى – وكذا 7 مشروعات ضمت مجمعات حكومية و تضامن اجتماعي وأسواق ورصف طرق وتطوير مدخل قرية).

كما تم الانتهاء من 134 مشروعا بقري مركز ومدينة الشهداء منها (45 مياه شرب -16 أبنية تعليمية – 11 اتصالات – 10 تبطين ترع – 10 كهرباء – 10 رى وكبارى – 10 شباب ورياضة – 8 صرف صحي – 7 غاز - 7 صحة).

وأوضح محافظ المنوفية، أنه جاري التجهيز للبدء في تنفيذ عدد 156 مشروعا تضم 102 مشروع بأشمون (42 اتصالات – 23 غاز – 14 المجمعات الحرفية الصناعية – 10 أسواق – 5 مواقف – 5 أمن وحماية مدنية -3 تبطين ترع " و54 مشروع بالشهداء " 20 اتصالات – 9 كهرباء – 8 غاز – 6 مجمعات حرفية صناعية – 5 أسواق – 2 صحة – 2 أمن وحماية مدنية – 1 أبنية تعليمية -1 تبطين ترع ).

وأكد المحافظ، أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير واجهة الريف المصرى، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفا أنه جارى العمل على قدم وساق فى التجهيز للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة من خلال الإعداد الجيد والمعاينات الميدانية لقطع الأراضى لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية وتعمل على توفير كافة الخدمات للمناطق المحرومة مما يساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين .