محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء أول جامعة تكنولوجية فى المحافظة

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مدينتي المحلة وسمنود يشهدان حاليا إنشاء أول كورنيش بهما على غرار كورنيش طنطا، ليوفرا بذلك متنفس لأهل المدينتين، إلى جانب خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية في مركزي المحلة وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى على بحر شبين بالمحلة بطول 5300 متر وعرض 8 متر بتكلفة مالية 75 مليون جنيه على ثلاث مراحل، والذي سيفتح محور دائري حول مدينة المحلة لفك الكثافات المرورية داخل المدينة ، إلى جانب ربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري المحلة - سمنود وتوفير متنفس حضاري لأهل المحلة.

وفي سياق آخر تفقد المحافظ أعمال نقل المخلفات من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بالسادات، كما تفقد أعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية داخل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة تمهيدا لاستكمال أعمال التطوير وتشغيل المصنع بكامل طاقته، واختتمت الجولة بتفقد قطع الأراضي التي سيتم عليها تنفيذ توسعة للمصنع وإنشاء أول مصنع لإنتاج الطاقة من المخلفات.

وتابع المحافظ جولته في سمنود، بتفقد إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود والذي سيمثل متنزه ومتنفس جديد وحضاري لمدينة سمنود إلى جانب فتح محور مروري جديد من طريق المحلة سمنود إلى وسط المدينة، مما سيحقق سيولة مرورية وفك الكثافة المرورية التي يعاني منها مدخل المدينة ، ذلك بطول 3 كم وعرض 6 متر بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ، كما تفقد أعمال فرد طبقة السن بطريق سمنود - المحلة القديم (طريق 13) إلى جانب تفقد تطوير مدخل المدينة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء أول جامعة تكنولوجية في الغربية بقرية بهبيت الحجارة والتي تخطت نسبة الأعمال بها 90 %، ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل، حيث تفقد المحافظ المباني التعليمية، المكاتب الإدارية، الورش والمعامل، كما تفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ،وتتكون من 3 مبان ستضم (فصول تعليمية، مدرجات وقاعات دراسية، مبنى الورش والمعامل، مكاتب إدارية، مكاتب شئون هندسية ومكاتب شئون مالية).

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم في كافة القطاعات.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمدن برفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة بالسير عكس الطريق.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة و علاء النمر رئيس حي أول المحلة و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.