محافظ الشرقية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف بقصاصين الشرق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي قصاصين الشرق بمركز الحسينية والتي ستعمل بطاقة إستيعابية 13 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 150 مليون جنيه ، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق والقري المجاورة لها.

وأوضح المحافظ ، أن مشروع صرف صحي قري قصاصين الشرق يضم محطة معالجة بطاقة استيعابية 13ألف م3/ اليوم كمرحلة أولي بنسبة تنفيذ وصلت 88 % وجاري إقامة محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ، مؤكداً حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

وشدد محافظ الشرقية ، على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ أنه جاري تنفيذ 200 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز الحسينية ، يشمل إقامة 60 مشروع مياه شرب و140 مشروع صرف صحي لخدمه المواطنين بقرى المركز بالإضافة الي تنفيذ 95 مشروع في قطاعي مياه الشرب ، والصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليار و490 مليون جنيه ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ، وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.