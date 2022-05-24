محافظ البحيرة: قافلة مجانية موسعة بكوم حمادة تضم 16 تخصصا طبيا السبت المقبل

البحيرة ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، الدور والتعاون الكبير والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.



هذا وقد أشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه وفى إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستقبل مركز كوم حمادة وبخاصة قرية النجيلة والقرى المجاورة السبت المقبل، قافلة طبية موسعة تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبتعاون كامل مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة، حيث من المقرر أن تشتمل القافلة على 16 تخصصا طبيا مختلفا وخدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.



من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إلى أن القافلة ستنطلق في الثامنة من صباح السبت القادم بوحدة صحة الأسرة بالنجيلة، وستضمن تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية) على نفقة الدولة.



وأوضح أن القافلة ستقدم منظومة خدمات طبية متكاملة، حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى وتقوم بتسليم الأدوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات تمهيدا لتسليميها لمستحقيها في أقرب وقت كذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءاها تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة طنطا، وبالتعاون مع فريق عمل مؤسسة صناع الخير من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى.



ودعا محافظ البحيرة كل أهالي مركز كوم حمادة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة، مثمنا تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم صحة أهالينا في قرى المحافظة المختلفة.