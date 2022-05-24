اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:05 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع طبقا للكثافة السكانية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 05:29 م
محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع طبقا للكثافة السكانية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء تكثيف حملات النظافة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة وضع النظافة العامة فى الشوارع، مشددا على زيادة عدد صناديق القمامة في المناطق الأكثر احتياجا والمكتظة بالسكان.

وفي هذا الصدد؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الإحياء وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقامت إدارة الرصد البيئي بالمحافظة برئاسة المهندسة رشا شوقى بتوزيع 25 حاوية قمامة جديدة في شوارع حي العجمي، كما شدد المحافظ على إدارة الرصد البيئي بضرورة متابعة مستوى النظافة بالمناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين والقيام بالعديد من الحملات على المحال لضمان تنفيذ الضوابط والاشتراطات التي تضمن نظافة الشارع وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

ومن جانبها، أشارت شوقي؛ إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي تقوم بالعديد من الحملات لمتابعة مستوى النظافة بالاحياء المختلفة وتقوم بتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة عدد الحاويات بها طبقاً للكثافة السكانية.

وقال السيد موسي رئيس حى العجمى أنه تم توزيع الـ 25 حاوية على شوارع (مدخل أكتوبر- وشارع شهر العسل- وشارع الذراع البحرى بالكيلو 21 ) نظرا للكثافة السكانية بها وشدة احتياجها لصناديق قمامة لرفع مستوى النظافة العامة بها.

وكثفت شركة نهضة مصر من أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المحافظة حيث تم رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 89 ألف كيلو مخلفات طبية، خلال الـ72 ساعة الماضية، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

ملف النظافة

صناديق القمامة


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